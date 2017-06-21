Вашингтон, 21 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Целесообразность сохранения доступа к секретной информации для бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон будет установлена Государственным департаментом, передает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Для этого американское внешнеполитическое ведомство начало внутреннее расследование. Как пояснили источники телеканала, решение принято в связи с историей, касающейся пресловутой переписки Клинтон в служебных целях, но с использованием личного электронного адреса.

Предположительно, Госдепартамент решил провести внутреннее дознание после завершения соответствующего расследования в ФБР.

Напомним, Хиллари Клинтон (жена 42-го президента США Билла Клинтона) находилась на посту госсекретаря с 2009 по 2013 год. Через два года после ее ухода в отставку ФБР начало расследование в отношении Клинтон из-за ее нарушений рабочего регламента на посту главы Госдепартамента.

Расследование началось после того, как выяснилось, что Клинтон использовала в деловой переписке личный электронный ящик. Результаты расследования были таковы, что американскому генеральному прокурору не было рекомендовано возбуждать дело. В июле 2016 года официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что расследование будет продолжено.

В октябре 2016 года сайт WikiLeaks опубликовал в переписку Джона Подесты — главы предвыборного штаба Клинтон (президентские выборы 2016 года). После этого директор (на тот момент) ФБР Джеймс Коми начал новое расследование по поводу переписки Клинтон. По результатам дознания серьезных нарушений, которые могли бы помешать ее участию в выборах, не выявлено.

Читайте также: WikiLeaks опубликовал свежую порцию писем Джона Подесты