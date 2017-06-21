Москва, 21 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В России объем выданных ипотечных кредитов за май 2017 года превысил 140 млрд рублей. Темпы роста по отношению к маю 2016 года превысили 35%, сообщили в АИЖК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Результаты мая являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России. Так, в 2014 году, когда был зафиксирован рекордный объем выданных ипотечных кредитов (1,8 трлн рублей), в мае было выдано ипотечных кредитов на 135 млрд рублей. Это на 4% ниже объемов, зафиксированных за соответствующий период 2017 года.

Объем предоставленных ипотечных кредитов за январь-май 2017 года превысил 610 млрд рублей.

Сохранению высоких темпов роста ипотечного рынка способствует продолжающееся снижение процентных ставок по ипотечным продуктам. С начала 2017 года средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам снизились на 1,2−1,5 п.п. В то же время, ключевая ставка Банка России за тот же период снизилась на 0,75 п.п.

Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, АИЖК сохраняет прогнозы по объемам выдачи ипотечных кредитов в 2017 году: более 1 млн кредитов на 1,8 трлн рублей и отмечает вероятность превышения данного прогноза по итогам 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, продолжала снижаться и в апреле 2017 года достигла минимального значения за последние пять лет — 11,45%.

Вырос средний размер кредита: с начала года он увеличился с 1,71 млн рублей до 1,81 млн рублей. За счет этого кредитование увеличилось на 5,4%.

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