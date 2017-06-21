Вашингтон, 21 июня, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Позиция Германии и Австрии относительно возможного введения новых американских санкций против ТЭК России говорит о том, что Евросоюз не намерен приносить в жертву политике США свои национальные интересы. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Gazprom.ru Каски

«Сейчас можно только гадать, как будут развиваться события. Но жесткие ответные заявления лидеров Германии и Австрии свидетельствуют о том, что они не хотят жертвовать своими национальными интересами, своей конкурентоспособностью в угоду антироссийскому истеблишменту в США и американскому бизнесу», — отметил эксперт.

15 июня стали известны детали возможных новых антироссийских санкций США. В законопроекте имеются ограничения для американских компаний и частных лиц по кредитованию российских компаний, занятых в нефтегазовом секторе. Документ также предполагает возможность введения санкций против лиц, намеренных вложить более $5 млн за год или $1 млн единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Главным образом новые санкции против РФ затрагивают газопровод «Северный поток-2», который должен проходить по дну Балтийского моря до Германии. Сенат США уже завершил рассмотрение документа и добрил его. Теперь он будет рассмотрен в Конгрессе, а потом, если и там его одобрят, то будет направлен президенту США Дональду Трампу.

«Я оцениваю вероятность принятия законопроекта Конгрессом как высокую. И Трампу, исходя из внутриполитических реалий, будет почти невозможно наложить на него вето, даже если он этого очень захочет. И это, безусловно, недружественный жест в отношении не только России, но и Европы. С другой стороны, сам проект закона дает достаточно гибкости администрации в отношении того, какие меры он может ввести из предложенного набора. А они сильно различаются по реальному эффекту и даже степени потениального психологического воздействия на участников, например, финансового рынка», — объяснил Гривач.

Вечером 20 июня Минфин США ввёл санкции против 19 граждан и 19 частных компаний. Например, под санкции попал замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров, который курирует в ведомстве социально-экономическое развитие регионов и инвестиционные программы. Ограничительные меры также были введены против дочерних предприятий трубопроводной компании «Транснефть», в их числе «Черномортранснефть», «Дальневосточная строительная дирекция», «Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть» и другие. Санкции были введены и против ряда других компаний.

Позднее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва приступает к проработке ответных мер на расширение США санкционного списка против России. Рябков выразил сожаление по поводу такого шага санкций Вашингтона. В то же время замглавы министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что российские представители, которые попали в этот список именно сегодня, не пострадают от американских санкций.