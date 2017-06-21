Санкт-Петербург, 21 июня, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник («Партия роста») предложил расследовать действия правоохранительных органов и судов города во время и по итогам митинга на Марсовом поле 12 июня. Об этом парламентарий заявил сегодня, 21 июня, на последнем пленарном заседании весенней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Максим Резник в Заксобрании

Резник предложил исключить из повестки вопрос о назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей Петербурга, так как Заксобрание «подходит к вопросу формально», а это нельзя делать до того момента, как будут проведены консультации с омбудсменом и Правозащитным советом города, убежден депутат.

«В моем понимании то, что произошло на прошлой неделе — это массовые политические репрессии, в которых судейское сообщество Петербурга приняло самое деятельное участие, в отношении участников мирной протестной акции на Марсовом поле 12 июня», — сказал депутат.

Он призвал к созданию парламентской комиссии по расследованию событий 12 июня и действий правоохранительных органов.

Однако парламентское большинство с Резником не согласилось и указанный выше вопрос из повестки дня исключать не стало.

Напомним, массовая несанкционированная акция на Марсовом поле 12 июня была организована сторонниками Алексея Навального под лозунгами борьбы с коррупцией. Полиция и сотрудники ОМОН Росгвардии пресекли акцию, на которую вышло несколько тысяч человек. Было задержано около 600 человек, все они привлечены к административной ответственности в ивде штрафов и арестов. В отношении двух участников акции возбуждены уголовные дела по статье о нападении на сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщили 20 июня в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, этой инстанцией рассмотрены все поступившие апелляционные жалобы на постановления районных судов Санкт-Петербурга в отношении лиц, задержанных 12 июня на Марсовом поле и признанных виновными в совершении административных правонарушений. Все рассмотренные жалобы остались без удовлетворения.

Совет фракций Заксобрания 19 июня решил, что петербургский парламент не станет требовать от начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛенобластиСергея Умнова объяснений поведения полиции во время массовых задержаний 12 июня.