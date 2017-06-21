Чебоксары, 21 июня, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Сити-менеджер констатировал, что тема общественных перевозок — «очень серьёзная», призвав парламентариев «не поддаваться на провокации, а взвешенно подходить к решению вопроса». В свою очередь, мэрия готова рассмотреть данный вопрос с участием депутатов и заинтересованных лиц на комиссиях, а также организовать при необходимости совещания.

Cap.ru Троллейбусный туризм

«Организатором пассажирских перевозок сегодня является администрация города. Мы находимся на стадии утверждения документа планирования общественных перевозок, в ближайшее время он будет вынесен для публичного обсуждения. Какая на сегодня проблема: мы все видим, в каком состоянии находится троллейбусное управление. Оно несёт огромные убытки, у него долгов более 100 млн рублей. Мы считаем, что маршрутки, автобусы малой вместимости, во многом дублируют троллейбусы и предлагаем на рассмотрение изменение маршрутной сети», — сказал, в частности, Алексей Ладыков.

Градоначальник также подчеркнул, что «необходимо выработать чёткую позицию» по категориям автобусов.

«Переход от автобусов малой вместимости к средней и большей вместимости — очень болезненная тема, и нас действительно ждут проблемы. Нужно будет обсуждать, выработать чёткую позицию и идти по ней. Мы всё-таки предлагаем предпринимателям, у которых закончились договора, переходить на автобусы средней и большей вместимости, но они пока с нами не соглашаются, не хотят в этом участвовать. Это вопрос отдельного обсуждения», — был откровенен Алексей Ладыков, поручив провести по данной теме отдельное совещание с участием депутатов.

Напомним, муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) было одним из немногих в стране, которое в 90-ые годы властям удалось не только сохранить, но и сделать его работу прибыльной — в то время, пока «троллейбусники» в других регионах переживали системный кризис. Как и государственный перевозчик — ГУП «Чувашавтотранс», находящийся чуть ли не в предбанкротном состоянии, оно перевозит льготную категорию граждан. Но в отличие от автобусного предприятия, ЧТУ не получает субсидий из республиканского бюджета. В результате только в 2013—2015 годы «Чебоксарское троллейбусное управление», по данным мэрии, за перевозку льготных категорий пассажиров недополучило из бюджета более полумиллиарда рублей. Ситуацию усугубляет дублирование маршрутов со стороны микроавтобусов, при этом порой на схожих маршрутах работают по несколько перевозчиков.

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Столичные власти не раз заявляли, что «Троллейбусное управление» является «самым добросовестным, экологичным и безопасным перевозчиком», «поэтому сохранить его — наша задача». Для этого было сокращено число ночных троллейбусных рейсов, менее востребованных у населения. В марте 2017 года в будние дни было отменено 37 рейсов, в выходные дни — 40 рейсов. В мэрии приводили расчёты: один час работы троллейбуса обходится в 1 тыс. рублей, предпринимаемые меры позволят предприятию сэкономить около 14 млн рублей в год. Кроме того, введена транспортная карта, которая позволяет гражданам экономить на поездках.

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Также власти не раз предупреждали, что оптимизация ждёт и автобусную сеть, так как ежедневно в Чебоксарах курсируют до 400 иногородних перевозчиков, которые «на 50% дублируют городские маршруты». Кроме того, «начнутся сокращения автобусов малой вместимости» (на привычные автобусы), сейчас в городском сообщении их более 450.