Севастополь, 21 июня, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Правительство Севастополя определило земельные участки под строительство социальных объектов, на которые по решению президента России Владимира Путина из федерального бюджета в ближайшие три года дополнительно выделят 7 млрд рублей. Об этом журналистам 20 июня сообщил врио губернатора города Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Севастополь. Порт. 1934

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«Вы знаете, что в мае президентом страны принято решение о дополнительном выделении 7 млрд рублей на строительство объектов — это две школы, шесть детских садов, два спортивно-оздоровительных комплекса и две больницы. Президентские объекты уже имеют конкретные места. С 2018 года мы начинаем их проектировать. Завершить их планируется в течение трех лет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на встрече с членами президиума Совета законодателей президент РФ отметил, что в Севастополе «очень много нерешённых проблем. Это касается и образования, и здравоохранения, и инфраструктуры».