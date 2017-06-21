Москва, 21 июня, 2017, 09:08 — ИА Регнум. «США очень хотели бы «сбросить» украинский вопрос», — полагает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики Московского государственного университета Андрей Сидоров. Об этом он заявил 20 июня в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, посвященной визиту президента Украины Петра Порошенко в США и значению этого визита для ситуации на Донбассе.

Цент

Встречу Порошенко с президентом США Трампом, которая длилась всего шесть минут, Сидоров назвал «промежуточной».

"В недавно вышедшем плане взаимоотношений с Россией, разработанном в США, об Украине вообще не упоминалось, но для Конгресса (США — прим. ИА REGNUM ) действительно важно, когда Трамп встречается с лидером государства, которое Конгресс и республиканцы защищают», — заявил политолог.

По его словам, «для Трампа этот визит промежуточный», необходимый лишь для того, чтобы показать Конгрессу США рукопожатие Трампа с «человеком, который против Москвы».

По мнению Сидорова, Соединенные Штаты не очень хотят заниматься украинским вопросом.

«США очень хотели бы «сбросить» Украину, но есть Конгресс, который в политической борьбе эту Украину использует, — сказал политолог и добавил. — Если Трампа не заставят выполнять определенные условия, то администрация легко может свернуть любую поддержку Украины».

«Трамп хочет вернуть Америку в состояние 1945 года: абсолютное военное доминирование, абсолютное экономическое доминирование, абсолютное даже культурное, психологическое доминирование. Вот чего хочет Трамп. Все остальные на этом пути являются подставными фигурами. В настоящее время администрации Трампа Украина не нужна. Если для Обамы Украина была способом давления на Россию, то Трамп неоднократно заявлял, что главным противником США является не Россия, а Китай… Главная игра Трампа — внутриполитическая. Порошенко — лишь разменная монета в этой игре Трампа», — подчеркнул политолог.

Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. По окончании встречи, которая длилась несколько минут, Порошенко заявил, что доволен её результатами и получил от Трампа твёрдую поддержку Украины со стороны США.