Москва, 21 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Москомархитектурой подготовлены изменения в Генплан Москвы, касающиеся Зеленограда и Некрасовки. К 2025 году предполагается построить третий главный железнодорожный путь на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги от станции Крюково до станции Алабушево, передает m24.ru

Григорий Фадеев 2017 ИА Красная Весна Метро

После 2035 года планируется строительство линии метрополитена из центральной части Москвы в Зеленоград. Она пройдет вдоль Ленинградского шоссе, Панфиловского проспекта до станции «Крюково» Октябрьской железной дороги и далее в район Крюково.

Общая протяженность линии должна составить 45 км, в том числе 10 км расположится на территории самого Зеленограда. Также здесь построят электродепо для обслуживания новой линии.

Кроме того, планируется построить автобусный парк и организуют новые автобусные маршруты: к 2035 году — 128,2 км.

Проект линии метро из Москвы до Зеленограда пока находится на стадии разработки.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории новой Москвы до 2035 года планируется построить 29 новых станций метро, 65 км линий метрополитена и почти 1,2 тысячи километров дорог.

Напомним, развитие Московского метрополитена — ключевое направление деятельности столичного правительства. Мосгосэкспертиза регулярно рассматривает проектную документацию по объектам метро. С начала года 74 проекта уже получили положительные заключения экспертов. Большинство из них — это этапы строительства участков Третьего пересадочного контура (ТПК).

Справка ИА REGNUM :

Зеленоград — один из 12 административных округов Москвы. Расположен в 37 км к северо-западу от центра Москвы. Первый из трех округов, которые были образованы на территориях, полностью находящихся за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги. Один из основных научно-производственных центров советской и российской электроники и микроэлектроники.