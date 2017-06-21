Екатеринбург, 21 июня, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству прошло обсуждение между депутатами и представителями администрации по вопросу паспортизации и приведения в порядок фасадов домов, расположенных на территории, прилегающей к центральному стадиону. Споры вызвал вопрос, за чей счёт должны проводиться работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фасад здания

Представители администрации Екатеринбурга настаивают на том, что фасады домов территорий, прилегающих к Центральному стадиону, где будут проходить игры ЧМ-2018 по футболу, должны быть приведены к мундиалю в порядок. Собственники жилья должны за свой счёт провести паспортизацию фасадов и до 31 мая 2018 года сделать их однотипными. То есть застеклить или расстеклить балконы, убрать снаружи кондиционеры, привести в порядок входные группы магазинов расположенных на первых этажах зданий и прочие аналогичные работы.

Чиновники администрации в частности представили примеры «проблемных» домов, на которых надо произвести унификацию, перенести кондиционеры во двор, привести в порядок вывески, чтобы архитектурный объект смотрелся цельно. На данный момент в мэрии уже составлен реестр объектов, куда включены рекомендации.

Несмотря на то, что в целом депутаты согласились с позицией администрации, однако возникло много вопросов по поводу срока реализации программы, на которую был отведён очень короткий срок — всего один год. Также депутаты отметили недовольство жителей города, которые в очередной раз были поставлены перед фактом и далеко не каждый из них имеет не только желание, но и финансовые возможности для того, чтобы вновь «менять окна» или «стеклить балконы».

В итоге вопрос о том, за чей счёт должна реализовываться программа стал камнем преткновения. По мнению администрации, вся нагрузка должна лечь на плечи собственников жилья, так как в бюджете не предусмотрены средства. В свою очередь депутаты указывают на то, что процедура паспортизации и последующие ремонтные работы по унифицированию фасадов зданий обойдутся недёшево, и даже управляющие компании не смогут просто взять деньги у жильцов на такие мероприятия, так как не имеют на это законных механизмов.

Ряд депутатов и вовсе назвали желание провести «балконную реформу» за счёт жильцов абсурдом. По мнению ряда народных избранников необходимо занести на будущий год в бюджет города соответствующую статью расходов на приведение в порядок фасадов зданий, попавших под программу.

По итогам общения, комиссия приняла к сведению доклад чиновников администрации и договорилась вновь рассмотреть ход работы над фасадами Екатеринбурга на одном из заседаний во втором полугодии 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге намерены реализовать программу по разработке паспортов фасадов и приведению в единообразный вид более двух тысяч зданий, расположенных в зоне Центрального стадиона и на гостевых маршрутах следования клиентских групп ФИФА. Речь идет о 2 065 объектах, 191 из которых являются муниципальными. Фасады домов должны быть приведены в порядок до 31 мая 2018 года за счёт собственников.