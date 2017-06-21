Екатеринбург: «балконная реформа» забуксовала в гордуме?
Екатеринбург, 21 июня, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству прошло обсуждение между депутатами и представителями администрации по вопросу паспортизации и приведения в порядок фасадов домов, расположенных на территории, прилегающей к центральному стадиону. Споры вызвал вопрос, за чей счёт должны проводиться работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Представители администрации Екатеринбурга настаивают на том, что фасады домов территорий, прилегающих к Центральному стадиону, где будут проходить игры ЧМ-2018 по футболу, должны быть приведены к мундиалю в порядок. Собственники жилья должны за свой счёт провести паспортизацию фасадов и до 31 мая 2018 года сделать их однотипными. То есть застеклить или расстеклить балконы, убрать снаружи кондиционеры, привести в порядок входные группы магазинов расположенных на первых этажах зданий и прочие аналогичные работы.
Чиновники администрации в частности представили примеры «проблемных» домов, на которых надо произвести унификацию, перенести кондиционеры во двор, привести в порядок вывески, чтобы архитектурный объект смотрелся цельно. На данный момент в мэрии уже составлен реестр объектов, куда включены рекомендации.
Несмотря на то, что в целом депутаты согласились с позицией администрации, однако возникло много вопросов по поводу срока реализации программы, на которую был отведён очень короткий срок — всего один год. Также депутаты отметили недовольство жителей города, которые в очередной раз были поставлены перед фактом и далеко не каждый из них имеет не только желание, но и финансовые возможности для того, чтобы вновь «менять окна» или «стеклить балконы».
В итоге вопрос о том, за чей счёт должна реализовываться программа стал камнем преткновения. По мнению администрации, вся нагрузка должна лечь на плечи собственников жилья, так как в бюджете не предусмотрены средства. В свою очередь депутаты указывают на то, что процедура паспортизации и последующие ремонтные работы по унифицированию фасадов зданий обойдутся недёшево, и даже управляющие компании не смогут просто взять деньги у жильцов на такие мероприятия, так как не имеют на это законных механизмов.
Ряд депутатов и вовсе назвали желание провести «балконную реформу» за счёт жильцов абсурдом. По мнению ряда народных избранников необходимо занести на будущий год в бюджет города соответствующую статью расходов на приведение в порядок фасадов зданий, попавших под программу.
По итогам общения, комиссия приняла к сведению доклад чиновников администрации и договорилась вновь рассмотреть ход работы над фасадами Екатеринбурга на одном из заседаний во втором полугодии 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге намерены реализовать программу по разработке паспортов фасадов и приведению в единообразный вид более двух тысяч зданий, расположенных в зоне Центрального стадиона и на гостевых маршрутах следования клиентских групп ФИФА. Речь идет о 2 065 объектах, 191 из которых являются муниципальными. Фасады домов должны быть приведены в порядок до 31 мая 2018 года за счёт собственников.