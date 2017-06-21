Москва, 21 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 20 июня незначительным снижением по иностранным валютам. Рубль находился в плюсе несколько минут, после чего активировалась новая фаза его ослабления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Он подешевел к инвалютам на фоне обвала нефтяных котировок. На торгах в Европе цена на Brent снизилась на 3,7%, до $45,42 за баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Обвал нефтяных котировок был вызван техническими факторами и общим укреплением американского доллара на рынке форекс. Доллар США резко подорожал к фунту на заявлениях главы Банка Англии Марка Карни о том, что повышать ставки преждевременно. Британец с нефтью утащили за собой вниз другие валюты, в том числе и рубль. Когда индекс доллара перешел в коррекционную фазу, цена на нефть восстановилась на 1,6%, до $46,17.

Нефть скорректировалась, а введение новых антироссийских санкций со стороны США не дали российской валюте откатиться от достигнутых минимумов. Курс доллара вырос до 59,77 рубля, курс евро — до 66,56 рубля.

Падение курса рубля могло быть больше, но всё обошлось. Опасения участников рынка не подтвердились. Американские власти не стали накладывать санкции на российские ОФЗ. Продажи российских облигаций зарубежными инвесторами прекратились.

21 июня на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Последний отчет Американского института нефти отразил сокращение запасов нефти в США. Но за минувшую неделю опять увеличились запасы бензина и дистиллятов. Из-за таких разочарований и отскоков нет полноценных.

В настоящее время динамика цен на нефть остаётся главным драйвером для курса рубля. Нет роста нефтяных котировок — нет роста курса рубля. Давление на нефть сохранится до выхода отчета Минэнерго США. К этому времени курс доллара может протестировать уровень 60 рублей, курс евро — 66,75 рубля. Следующими целевыми для валют выступят уровни 60,65 рубля и 67,50 рубля соответственно.

Напомним, 20 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 119,00 коп. (+2,04%), до 59,63 руб., курс евро — на 115,75 коп. (+1,78%), до 66,34 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $6,3 млрд (+50.00%), евро/рубль — 289,7 млн евро (+17,95%).

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