Брюссель, 21 июня, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, устроивший взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, был ликвидирован военными. Об этом сообщает издание La Libre Belgique со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры.

Flickr.com Вокзал. Бельгия

«Его смерть подтверждена федеральной прокуратурой», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 20 июня на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв небольшой силы. Бельгийские военные, патрулировавшие территорию вокруг вокзала, обратили внимание на подозрительного человека, находившегося у нижней части лестницы главного вестибюля, которая ведет к платформам.

Заметив направляющийся в его сторону патруль, мужчина привел в действие имевшееся при нем взрывное устройство. При взрыве никто не пострадал, вокзалу причинен небольшой ущерб.

Читайте также: В результате взрыва на вокзале в Брюсселе никто не пострадал

Военные, применив табельное оружие, тяжело ранили злоумышленника. Медики попытались спасти его, однако мужчина скончался.

После взрыва территория вокзала была оцеплена, пассажиры эвакуированы, на месте происшествия начались обыски. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала взрыв как террористический акт.

Личность и мотивы террориста пока не установлены. Очевидец происшествия, сотрудник железной дороги, рассказал, что неизвестный выкрикивал исламистские лозунги, однако эти сведения пока не имеют официального подтверждения.

Как сообщил министр юстиции Бельгии Кун Генс, премьер-министр Шарль Мишель назначил на утро 21 июня заседание совета по национальной безопасности. Генс также поблагодарил военных, службы безопасности и персонал национальной железнодорожной компании за профессионализм и храбрость.