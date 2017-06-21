Манчестер, Великобритания, 21 июня, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг обвинения в неуплате налогов. Об этом 21 июня сообщает в своем твиттере журналист BBC Дэн Роан со ссылкой на консультантов португальского специалиста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Жозе Моуринью не получал уведомлений ни от испанских налоговых органов, ни от прокуратуры. Моуринью, проживавший в Испании с июня 2010 гда по май 2013 года, выплатил налогов на общую сумму в 26 миллионов евро, со средней ставкой налога в 41 процент», — говорится в сообщении.

Также в твиттере журналиста выложен скан документа от налоговых органов, который должен подтвердить, что тренер соблюдал все налоговые обязательства.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью скрыл от налоговых органов Испании 3,7 миллиона евро. По утверждению прокуратуры, Моуриньо не платил налоги в 2011 и 2012 годах, когда возглавлял испанский клуб «Реал Мадрид».

Налоговые органы Испании подали иск на Моуриньо, прокуратура, в свою очередь, передала иск в районный суд.

Напомним, ранее аналогичные обвинения предъявлялись нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также форварду «Барселоны» Лионелю Месси.