Москва, 21 июня, 2017, 06:22 — ИА Регнум. В общем рейтинге Московский государственный университет получил 93-е место, МФТИ занял позицию 151−160, а Университет ИТМО — 191−200. Всего же в список попало 24 российских университета.

Marizavarzina МГУ

В первый европейский рейтинг Times Higher Education вошли 400 вузов стран Европы, что приблизительно составляет 40% от общего числа вузов, входящих в мировой рейтинг THE World University Rankings.

Напомним, ранее МГУ вошёл в топ-100 репутационного рейтинга THE World Reputation Rankings 2017, заняв 30-ю позицию. Данный рейтинг в отличие от рейтинга «Лучшие университеты мира», составляется на основе академического опроса.

При этом вуз в этом году обошёл такие престижные западные учебные заведения, как Эдинбургский университет, Вашингтонский университет и Мюнхенский университет.

Читайте также: МГУ сохранил лидерство среди вузов мира — рейтинг THE