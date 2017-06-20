Москва, 21 июня, 2017, 02:58 — ИА Регнум. В частности, 21 июня с 15:00 до 18:00 и 22 июня с 9:30 до 12:30 движение будет ограничено на проезде Девичьего поля на участке от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка.

EdTarwinski Въезд запрещён

Кроме этого, будет частично изменин маршрут следования автобусов №64 и №132: вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичье поле автобусы проследуют по улице Большая Пироговская.

23 июня с 15:00 до 7:00 будет ограничено движение в Рыбном переулке, а с 20:00 до полуночи перекроют движение по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади. С полуночи до 5:00 ограничат движение по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Старой площади.

24 июня ожидается затруднение движения транспорта в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал на участке напротив входа в Парк Горького.

Напомним, праздничные балы в Москве, посвящённые завершению 2016−2017 учебного года, пройдут 23−24 июня на площадках образовательных организаций города и в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.

Как ожидается, в праздничных мероприятиях примут участие более 50 тысяч московских школьников.