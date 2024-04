Лондон, 21 июня, 2017, 02:06 — ИА Регнум. Дэниел Дэй-Льюис решил завершить свою актерскую карьеру, об этом официально заявила его агент Лесли Дарт, сообщило 20 июня издание The Hollywood reporter.

muckster Дэниел Дэй-Льюис

«Даниэль Дей-Льюис больше не будет работать в качестве актера. Он очень благодарен зрителям и всем, кто с ним работал на протяжении многих лет. Это его личное решение, ни он, ни его представители не намерены в дальнейшем давать какие-либо комментарии по данному вопросу», — говорится в опубликованном заявлении.

Последний фильм Дэй-Льюиса должен выйти на экраны в декабре 2017 года. Несмотря на то, что его рабочее название — «Фантомная нить» (Phantom Thread), фильм по-прежнему официально представляется дистрибьютором как проект Пола Томаса Андерсона без названия (Untitled Paul Thomas Anderson Project).

Согласно информации, представленной Annapurna Pictures и Focus Features фильм будет рассказывать о событиях, происходивших в 50-х годах XX века. Дэй-Льюис сыграет модельера, обслуживающего высшее общество.

Лесли Дарт сообщила, что обладатель трех «Оскаров» планирует участвовать в рекламе фильма. По некоторым оценкам, данная картина имеет все шансы быть номинированой на различные премии.

В конце 90-х Дэй-Льюис уже уходил из киноиндустрии, он отказался от участия в очередном фильме и решил заняться своим любимым занятием — деревообработкой. Тогда же он переехал в во Флоренцию, где занялся изготовлением обуви.

Через пять лет Мартин Скорсезе убедил его вернуться в кинематограф и сняться в фильме «Банды Нью-Йорка». Дэй-Льюис сыграл в этой картине роль Билла Каттинга по прозвищу «Мясник».

Напомним, Дэниел Дэй-Льюис был номинирован на «Оскар» пять раз и трижды он получал эту награду. В 1989 году — за фильм «Моя левая нога» (My Left Foot), в 2007 году — за фильм «Нефть» (There Will Be Blood). В 2012-м году он также получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Линкольн» (Lincoln).