Пекин, 21 июня, 2017, 01:46 — ИА Регнум. "Состязания «Авиадартс» пройдут в провинции Гирин, а ряд других воздушных соревнований — в провинции Хубэй», — заявил пресс-секретарь Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.

Armygames2017.mil.ru Открытие АрМи-2016

Он также добавил, что пилотажная группа «Ба И» (пер. «Первое августа», — прим. ИА REGNUM ) представит свое авиашоу для публики на церемонии закрытия соревнований «Авиадартс» вместе с группами из Авиационного университета Военно-воздушных сил.

Военно-воздушные силы КНР были приглашены принять участие в международных военных играх АрМи, которые проводятся Министерством обороны Российской Федерации уже на протяжении трех лет.

Напомним, что военные игры АрМи-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая.