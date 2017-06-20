Брюссель, 21 июня, 2017, 00:23 — ИА Регнум. В результате взрыва на Центральном вокзале в Брюсселе не пострадал никто, кроме человека, который его устроил. Об этом сообщила журналистам официальный представитель прокуратуры бельгийской столицы, передаёт телеканал RT.

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«На данном этапе других жертв нет, ни раненых, ни погибших», — заявила она, уточнив при этом, что территория вокзала продолжается обыскиваться.

Преставитель прокуратуры также отметила, что пока произошедшее рано квалифицировать как террористический акт.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник, устроивший взрыв мужчина скончался от ранений, полученных в результате действий по его нейтрализации. Медиками были приложены усилия, чтобы его спасти, однако ранения были несовместимы с жизнью.

Как передавало ИА REGNUM, небольшой взрыв произошёл вечером 20 июня на Центральном вокзале Брюсселя. Военные нейтрализовали предполагаемого организатора взрыва, выстрелив в мужчину из табельного оружия. По сообщениям СМИ, на мужчине также был надет пояс смертника.

Вокзал и прилегающий к нему район были эвакуированы. На месте проводятся следственные действия.