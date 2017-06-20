Брюссель, 20 июня, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Возле центрального вокзала Брюсселя военные застрелили неизвестного мужчину, сообщает газета Daily Mail.

Зал ожидания

По информации некоторых СМИ, на мужчине было надето самодельное взрывное устройство, более известное под названием «пояс смертника». При этом Daily Mail сообщает, что незадолго до поступления сообщений об этом в районе вокзала прогремел взрыв.

В данный момент брюссельский вокзал и прилегающий к нему район эвакуированы. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня сотрудники специальных служб Финляндии предотвратили теракт в туристическом центре Хельсинки.