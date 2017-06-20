София, 20 июня, 2017, 23:03 — ИА Регнум. «Для нашей страны нет другой альтернативы, кроме присоединения к НАТО и Европейскому союзу, и на данном этапе нет ничего более важного, чем установление добрососедских отношений на Балканах», — сказал Заев на встрече с президентом Болгарии.

Pixabay.com Флаг ЕС

Румен Радев со своей стороны подтвердил поддержку Болгарией «евроатлантической и европейской перспективы Македонии». Гарантией этой поддержки, по его словам, должно стать подписание в начале августа двустороннего договора о добрососедстве, в котором будут чётко обозначены намерения «развивать двусторонние отношения по европейской модели».

Стороны договорились наращивать взаимодействие в сферах транспорта, энергетики, коммуникаций, а также работать над увеличением взаимного товарооборота и туристического обмена.

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На встрече с Бойко Борисовым Зоран Заев отметил, что Болгария «успешно осваивает европейские фонды». Как было заявлено, что болгарская сторона по просьбе Македонии направит своих экспертов для оказания содействия Скопье в этой сфере.

Премьер-министр Болгарии также заверил Заева в готовности оказывать Македонии содействие во вступлении в ЕС и НАТО, назвав это «историческим шансом» для страны улучшить жизнь своих граждан. При этом Борисов пообещал работать на решением соответствующих проблем и «с дружеской Грецией».

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Напомним, Македония получила независимость в 1991 году в процессе распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Болгария первой — в январе 1992 года — признала независимость Республики Македония. Впоследствии этому примеру последовали Турция, Словения, Россия, США и другие страны.

Вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО препятствует неурегулирванный спор с Грецией относительно названия бывшей югославской республики. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

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Новый премьер-министр Македонии Зоран Заев, пришедший к власти при поддержке Запада после длительного политического кризиса в стране, уже заявил о готовности ради евроатлантической интеграции пойти на смену названия страны и принять предлагаемый Грецией вариант наименования — Бывшая югославская Республика Македония.

Болгария, напомним, с 1 января 2018 года примет председательство в Совете ЕС. Это произойдёт на шесть месяцев раньше запланированного по причине того, что Великобритания отказалась от своего председательства в связи с выходом из Европейского союза.