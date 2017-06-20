Однолинейное финансирование московской медицины продолжает приносить свои отнюдь не съедобные плоды и в новом году. Одновременно с проталкиванием законопроекта об отмене бесплатных абортов, в России сокращают роддома и акушерские бригады скорой. Население дезориентировано: рожать или не рожать?

Аборты запретить, роддома — закрыть!

Недавно россияне горячо обсуждали законопроект о запрете бесплатных абортов для всех категорий населения, который Госдума, яростно пытаясь сэкономить бюджет, готова принять в кратчайшие сроки. Заметим, что количество акушерских спецбригад начало сокращаться еще с 2012 года, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. С тех пор, как медучреждения двух мегаполисов влились в систему ОМС и были оторваны от муниципальных бюджетов, на одну акушерскую бригаду приходится по два-три района.

Законодатели мнения врачей по поводу отмены бесплатных абортов (то есть, прерывания беременности, сроком до 12 недель) даже спрашивать не стали. Вероятно, не ожидали от них поддержки на фоне закрытия вполне приличных роддомов не только на периферии, но и в столице. По плану реорганизации медучреждений, к ноябрю 2014 года в Москве были закрыты 5 роддомов — № 5, 26, 27, 36 и 67. Еще один — при седьмой клинической больнице — уйдет в небытие 1 мая 2015 года, когда объединятся городские клинические больницы №7 и №79. Приказ Департамента здравоохранения №34 об объединении был зачитан сотрудникам ГКБ №7 23 января 2015 года. Далее, как подозревают медики «семёрки», все пойдет по привычной схеме «слияния и поглощения».

Кстати, терапевтический корпус ГКБ №7 на Коломенской закрыли еще в сентябре 2014 года, и с тех пор бесконечно обсуждают некий договор концессии, после которого больница может стать платным медцентром с гостиницей. Пока подробности предполагаемой концессии точно не известны, но доступность качественной и бесплатной медицинской помощи населению это подорвет серьезно.

1 февраля 2014 года была реорганизована ГКБ №72 (метро Молодежная) и роддом при ней, признанный в 2013 году одним из лучших бесплатных роддомов столицы и являвшийся клинической базой кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава. Роддом оказывал медпомощь не только москвичкам, но и молодым мамам из Балашихи, Одинцова и других прилегающих к нему районов. По вынашиваемости беременности отделение патологии этого роддома также считалось одним из лучших в Москве. Заметим, что в 2012 году «пролечиваемость» больных в ГКБ №72 составляла 100%, и там не пустовало ни одной больничной койки. Роддом при этой больнице принимал 4600 родов ежегодно, и считался прекрасно оснащенным технически. Однако по плану укрупнения их присоединили к ГКБ №31, при которой имеется роддом с меньшими мощностями и количеством коек.

В 2016 году в столице планируется закрыть еще 5 роддомов, если, конечно, реформу не приостановят и не вспомнят об элементарной доступности медицинской помощи. Ведь зачастую, даже беременные, которые весь срок наблюдались у платных врачей и были прикреплены к определенному роддому, могут «по скорой» попасть в другой — ближайший, который окажет им помощь.

Платные аборты? Спросите полицию!

Давайте посмотрим на возможные последствия запрета бесплатных абортов с точки зрения правоохранительных органов, то есть,последствий социальных. Как известно, в половом акте участвуют двое, но отвечает за последствия — женщина, особенно, мать-одиночка. Ведь по закону мужчину трудно заставить платить алименты даже за признанных им детей. Правда, раньше одиноким матерям выделяли муниципальную жилплощадь или комнату в общежитии.

По данным службы судебных приставов, неплательщиков алиментов, которых приходится принуждать выполнять решения судов об алиментах, чуть не половина. А уж искать отца непризнанных, ради того, чтобы обеспечить будущую мать и ее ребенка, по закону вообще никто не обязан. В общем, приоритета матери и ребенка в России пока нет. И даже в условиях перманентного экономического кризиса законодателям стоило бы обратить внимание именно на этот момент.

А теперь приведу несколько конкретных примеров. В 1997 году я работала в одной из телепрограмм, готовящих «криминальные» новостные сюжеты. Всего за три месяца — с января по март — мы трижды выезжали «на младенцев», оставленных в мусорных баках и чудом оставшихся в живых. Четвертый малыш — апрельский — был найден под открытым окном на подоконнике выселенного дома, благодаря вою сторожившей его дворовой собаки, а пятый — в мусоропроводе многоэтажной новостройки. Кто-то из жильцов услышал всхлипы в мусоропроводе и вызвал милицию и скорую. К счастью, и этот малыш остался жив: мусоропровод сутки не выгребал запивший дворник. Но выживает меньшинство таких «лишних детей». Не думаю, что все молодые мамы, решившиеся на подобный шаг, маньячки, или изверги. Скорее, на преступление их толкнула крайняя нужда и единоличная ответственность за малыша. Оперативники и участковые на будущее этих детишек смотрели довольно мрачно. Если повезет, ребенка усыновят, и он социально адаптируется. Шанс тех, что останутся в детдомах, «вписаться» в подотчетный правоохранительным органам контингент уже в возрасте от 7 до 11 лет — очень высок. Стать жертвами мошенников по окончанию пребывания в детдоме при получении муниципальной жилплощади — не меньше.

В кризис 1998 года я работала уже в телестудии ГУВД Москвы «Петровка-38», и выезды на младенцев стали обыденными. Разумеется, случаи криминального расставания с собственным чадом, в периоды кризисов, возрастают, не только в крупных городах. В июле 1999 года следственно-оперативная группа выехала на Казанский вокзал, где папаша-наркоман продал собственного сына в вагоне поезда бездетной сострадательной женщине за 3 бутылки водки. Родная мамаша малыша в это время работала проституткой, добывая семье средства на пропитания.

В 2010 году в городе Домодедово 18-летняя, но не слишком сознательная мамаша выкинула новорожденную дочь из окна своей квартиры на втором этаже хрущевки и прилегла поспать. Роды начались внезапно, никого из родственников дома не было. К счастью, девочка осталась жива, и ее отправили на воспитание в семью отца. Но в любом городе ежегодно находят до десятка выброшенных умирать новорожденных.

К сожалению, социальное сиротство процветает, невзирая на все старания государства. Так что, с развитием у нас сети платных клиник, к которой так стремятся оптимизаторы бесплатной социальной медицины, а также повышением уровня медпомощи в бесплатных, ничего в сознании таких мамаш не меняется, так же, как и отношение государства к одиноким матерям. Раньше их хотя бы обеспечивали муниципальной жилплощадью.

Случается, что лица без определенного места жительства образуют «крепкую семью» и ежегодно производят потомство в антисанитарных условиях. Я наблюдала такие семьи вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних — в землянках, в лесу — возле весьма благополучного Переделкино, да и не только там. После того, как дети подрастают, их пристраивают к делу: просить милостыню или воровать. Лишить их родительских прав довольно трудно. Кто же откажется от «кровиночки», приносящий в дом еду и выпивку? Разве что такими родителями, как отдельной категорией, займутся законодатели и развяжут руки полиции.

Кстати, законники предполагают сделать «послабление» для криминальных случаев беременности, произошедшей из-за изнасилования. В этом случае женщина имеет право на бесплатный аборт, но сначала она должна этот факт доказать. — У нас и без того много латентных эпизодов изнасилования, — комментирует этот момент один из сотрудников полиции, — так как потерпевшим мучительно давать показания и проходить обследования по подобным преступлениям, боюсь, что после такого нововведения, когда жертве придется морально страдать дважды, их станет еще больше.

Запретами детей с помойки не спасешь

Два года назад — 28 января 2013 года Госдума отклонила так называемый «законопроект о бэби-боксах», который был призван разрешить противоречие между оставлением ребенка в опасности (читай, на той же помойке, если младенец выжил), и возможностью анонимно отдать его в бокс-детоприемник при роддоме или перинатальном центре. Инициативу о создании бэби-боксов в 2013 году поддерживал и прежний руководитель Департамента Здравоохранения Москвы Георгий Голухов. Его беспокоило увеличение количества подкидышей в столице.

Хотя женщина имеет право отказаться от ребенка еще в роддоме, нередки случаи обнаружения выброшенных малышей до трех лет — как живых, так и мертвых. Подозрение о совершении убийства (ст. 105 УК РФ), либо о попытке его совершения (ст.30, ст. 105 УК), в первую очередь падает на родителей, и, как показывает практика, недаром. По официальным данным МВД, за 2010-2013гг. были зарегистрированы 530 убийств новорожденных (ст. 106 УК РФ).

Итак, если женщина сдает ребенка в бэби-бокс, и на нем не обнаруживалось следов насилия, она за свои действия ответственности не несет. Младенца обследуют и передают в органы опеки. Заметим, что при этом до самого усыновления ребенка, молодая мать может одуматься и после производства генетической экспертизы, забрать ребенка. Практика бэби-боксов пользуется государственной поддержкой и широко применяется на Западе. В России заведения работают исключительно на деньги спонсоров, и пока не слишком многочисленны. В Люберцах, в Киришах, в Красноярске, Тюмени, Новороссийске, Томске открывают все новые «колыбели» для младенцев, которые дадут нежеланным детям шанс выжить. Более того, законники пообещали к обсуждению этого проекта вернуться. Однако у бэби-боксов есть и противники, в том числе и среди врачей.

— Я считаю, что эти «пластиковые люльки» — кощунство, — заявила ИА REGNUM одна из сотрудниц скорой медицинской помощи. — Уж лучше — доступный, квалифицированный аборт. К тому же родившая нежеланного младенца женщина не будет искать адрес бэби-бокса, а отнесет чадо на ближайшую помойку из страха, что проснутся материнские чувства. Не лучше ли заняться устройством хороших социальных приютов, хотя бы при церквях, где детей могут достойно воспитать, а не только налагать анафему на произведшую аборт мать?

Кстати, в России такие приюты при храмах существовали еще до революции. И в продвижении идеи о создании государственных бэби-боксов в наше время также участвуют священники. Но в данном случае их призывы не услышаны. Зато широко цитируются слова патриарха Кирилла о поддержке запрета бесплатных абортов, словно платные церковь одобряет.

Пора бы и уже и светским организациям, особенно, Минздраву, возобновить работу с молодежью и обучать ее не только способам контрацепции, но и ответственности за… результаты полового акта. Пока что, по данным гинекологов, в России по-прежнему распространены такие неэффективные способы контрацепции, как прерванный половой акт, отсутствие предохранения по «календарю овуляции». И многие мужчины, не взирая на гепатит, СПИД и ВИЧ-инфекцию, не желают слушать о необходимости предохранения.

Еще одна из сомнительных сентенций, содержащихся в законопроекте, «давать будущей матери послушать перед абортом сердцебиение ребенка», а также «ограничить оборот лекарственных средств, которые способствуют прерыванию беременности». Разумеется, подобные лекарства просто сменят место дислокации — на подпольное. И ни одна аптека уже не ответит за просроченное и проданное без показаний и далеко не безобидное средство. Использовать эти лекарства будут бесконтрольно, с последующей ликвидацией ургентных состояний в обычных государственных клиниках. Кстати, жертв лекарственных абортов и сейчас в государственных больницах более чем достаточно. А это делает экономию бюджета от ограничения оборота весьма сомнительной.

Если отменить бесплатные аборты, а платные сделать неподъемными (эта тенденция наблюдается во всех отраслях платного здравоохранения), то тут же вырастет бизнес дешевых подпольных абортов. «Отвечать за их последствия будет некому, это же — не государственная медицина», — комментируют неонатологи. — А значит, будем иметь не только повышенную женскую смертность, но и увеличение фактических сирот. Ведь аборты делают не только легкомысленные девушки от 17 до 25, но и женщины, уже имеющие детей. И далеко не все и не всегда могут за это заплатить. Это уже было во времена культа личности и для здоровья нации закончилось весьма плачевно.