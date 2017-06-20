Тбилиси, 20 июня, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Тот факт, что коалиционные силы США сбили российский Су-22 правительственных войск Сирии, в Грузии расценили как первый признак большой войны. Статью на эту тему под названием «Первый признак большой войны» публикует грузинское издание «Резонанси».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосуд

По мнению грузинских аналитиков, этот факт стал еще одним доказательством того, что достичь договоренности по вопросу Сирии России и Западу не удается и конфликт имеет длительную перспективу.

В этой статье и в отдельном интервью газете «Резонанси» на тему сбитого в Сирии самолета грузинский аналитик по вопросам обороны и безопасности Амиран Салуквадзе отмечает, что до сих пор США к таким действиям не прибегали и огонь ни по сирийской, ни по российской авиации не открывали.

«В дальнейшем ситуация может развиваться по сценарию конфликтов второй половины 20-го века. Если подобные факты со стороны США повторятся, то, возможно, интересы Сирии будет защищать только российская авиация. В этом случае Америка непосредственно по российским самолетам огонь открыть не сможет, поэтому формально, наверное, будет вооружать оппозицию средствами противовоздушной обороны, и огонь из зенитных комплексов по российским или сирийским военным самолетам будут открывать оппозиционные группировки», — пояснил Салуквадзе.

По его оценке, позиции России и Запада по вопросу Сирии резко различаются, а это указывает на то, что конфликт имеет длительную перспективу.