Екатеринбург, 20 июня, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге представители регионального отделения всероссийского творческой организации «Союза художников России» вынуждены выселяться буквально на улицу, так как по новым условиям аренды не могут платить возросший налог на землю. В результате работы известного уральского скульптора, автора памятника «Комсомол Урала» и соавтора памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу (УДТК) на железнодорожном вокзале Петра Сажина теперь вынуждена хранить у себя дома его внучка Татьяна Арбенева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Бюсты работы Петра Сажина

О проблемах уральских мастеров рассказала ученица Петра Сажина, известная в городе скульптор Валентина Соколова.

«В нашем доме восемь мастерских, отдельно стоящее здание. Налог считают на это здание и на прилегающую к нему территорию, которая в три раза превышает площадь мастерских. Нам её просто навязали. Там ещё гаражи стоят, машины ездят туда-сюда. Почему мы должны платить за это?» — сетует Валентина Соколова.

Она сообщила, что иск пришёл 12 января 2017 года с требованием оплаты задолженности за три года, которая образовалась до 9 января 2017 года. Но таких средств у творческих людей нет, так как союз их на общественных началах, а зарабатывают они, как правило, не творчеством (это не прибыльно), а на других работах, например, преподают. Теперь художники и скульпторы вынуждены покидать свои студии и выносить оборудование и свои работы.

«Кто куда. Кто-то домой, кто-то в сады. Кому-то предлагают другие мастерские, но не всем, тем более что эти мастерские не освобождены. Вот скульптор Андрей Чернышёв любезно согласился хранить у себя работы Петра Сажина в течение 20 лет, а теперь они вынуждены выезжать. Вот Татьяна, внучка Сажина вынуждена везти их к себе домой, но ведь жильё не приспособлено для хранения. И вообще работы Сажина должны видеть люди, для них это сделано», — считает Валентина Соколова.

Она сообщила, что помещение, скорее всего, придётся покинуть до 1 июля 2017 года, так как они проиграли три суда и сейчас ждут рассмотрения апелляции в 17-м апелляционном суде. Тем не менее, по её словам тем владельцам мастерских, которые сами выступили с иском, удалось добиться перерасчёта аренды мастерских без прилегающих территорий, и стоимость вышла на 70% меньше, чем было изначально выставлено от администрации Екатеринбурга.

«У нас же так не вышло, так как предписание пришло позже указанной даты оплаты. Более того до этого не было никаких требований. Ничего этого не было, то есть просто взяли и как снег на голову. Да мы и сами добивались урегулировать вопрос, выясняя, какую площадь, за какую цену должны оплачивать. Мы даже вообще не числились в кадастровых документах. Нас вообще «не существовало». И сейчас не знаем, по каким параметрам для нас формируется цена аренды. Потому что мы не бизнесмены, а нам впарили налог как бизнесменам. У нас нет оборота, у нас нет миллионов, мы деньги не печатаем», — заявила Валентина Соколова.

В свою очередь внучка скульптора Татьяна Арбенева была бы рада, если работы Петра Сажина выставили в художественном музее или в музее Екатеринбурга. Но учитывая то, что оттуда полностью убрали экспозицию советского периода, она не хочет, чтобы работы её деда также отправили в запасники.

Напомним, что сегодня, 20 июня, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция организованная гражданским «Комитетом в защиту исторического достоинства». В ходе мероприятия выступили профессор, доктор философских наук Вадим Егоров сын и наследник скульптора Владимира Егорова, скульптор Валентина Соколова, профессор, заведующий кафедрой градостроительства УралГАХУ Сергей Санок, а также общественные деятели. Эксперты рассказали о проблемах связанных с культурным наследием советского периода истории в Екатеринбурге.

Также для осмотра на один вечер была открыта выставка одного из главных скульпторов Свердловска Петра Сажина — скульптуры, рабочие модели, рисунки, фотографии, буквально спасенные из «кладовок» и расселяемых мастерских ВТО «Союза художников России».