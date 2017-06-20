Симферополь, 20 июня, 2017, 20:45 — ИА Регнум. Для Украины и консультирующихся с ней американцев процесс пополнения списка санкций носит технический характер, уверен политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 20 июня.

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«Список надо обновлять, когда появляются новые лица в системе власти, имеющей отношение к Крыму. Тем самым оппоненты рассчитывают, что люди будут отказываться, принимая решение о работе в Крыму, как в региональных, так и федеральных органах. К такой ситуации следует относиться спокойно. Санкции влияют только на тех людей, у которых есть активы на Западе и планы на жизнь там. Крыму такие люди не особо нужны, так что потерь нет», — высказал своё мнение эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за конфликта на Украине министерство финансов США внесло в санкционный список ещё 19 граждан Российской Федерации и Народных Республик Донбасса.

В частности, среди новых лиц, попавших под санкции можно отметить начальника УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майора внутренней службы Вадима Булгакова, министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игоря Корнета, Леонида Пасечника — министра госбезопасности ЛНР и Наталью Хорошеву — члена совета министров ЛНР.

Кроме того, в список включили: Петра Яроша, занимающего должность главы российской федеральной миграционной службы по Республике Крым, Алексея Кострубинский — министра по чрезвычайным ситуация ДНР, Алексея Дикого — министра внутренней безопасности ДНР, Ирину Никитину — председателя Центрального национального банка ДНР, Андрея Мельникова — министра экономического развития Республики Крым, Олега Камшилова — прокурора Республики Крым, Алексея Муратова — представителяДНР в России.