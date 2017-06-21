Москва, 21 июня, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Даже самые интересные и перспективные инновации нуждаются в финансировании: инноваторы должны обладать не только умом и знаниями, но и иметь бизнес-модель, которая поможет с реализацией идеи в виде работающего и приносящего прибыль предприятия. Об этом заявил заместитель директора Департамена промышленной политики Евразийской экономической комиссии Александр Готовский в интервью ИА REGNUM.

Eaeunion.org Александр Готовский

Где встречаться инноваторам с возможными инвесторами, как не на Инвестиционном форуме? Евразийские технологические платформы, по словам Александра Готовского, «это своего рода инфраструктурный хаб, точка, где встречаются и начинают взаимодействовать промышленники и изобретатели, финансисты и чиновники, центр пересечения и переплетения». Двенадцать приоритетных евразийских технологических платформ включают в себя добычу природных ресурсов, информационно-коммуникационные технологии, фотонику, сельское хозяйство, промышленные технологии и другие направления.

Как придать результату исследования и научной работы коммерческий характер, как найти того, с чьей помощью удастся сделать из изобретения технологический процесс и готовый товар, — это задачи, решить которые должны техплатформы. Очень важно собрать главные достижения науки и техники и вывести их на практические использование, создавая высокотехнологичные отрасли и производства.

Какие проекты требуют реализации, какие они находят источники финансирования, читайте здесь: «Евразийские технологические платформы»: объединение ради конкуренции