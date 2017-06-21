Варшава, 21 июня, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Польское издание Nowosci (Торунь) опубликовало репортаж об украинцах, которые работают в городских ресторанах и кафе. Оказывается, что их охотно берут на работу, поскольку те не защищены никакими законами. Эту и другие новости, обсуждаемые СМИ Польши, читал обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Сверхурочные рабочие часы, нарушение договоренностей по выплатам заработной платы, увольнение без объяснения причин, — все это становится возможным из-за наплыва украинцев, приехавших из своей страны в поисках лучшей доли. Издательство выражает удивление в своей статье — каким образом, работая в описанных условиях, украинские гастарбайтеры ухитряются отправлять часть средств в помощь близким, оставшимся на родине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыцарь свободы

Одновременно Польша не сдается перед настойчивыми призывами евробюрократов, требующих чуткого отношения к ближневосточным беженцам, включая размещение их на своей территории. Хотя некоторые граждане Польши проявляют инициативу в этом вопросе по собственной воле. Около 700 жителей города Бельско-Бяла подписали петицию к местным властям с просьбой предоставить убежище семье беженцев из сирийского Алеппо, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия).

Подписи собирались с декабря 2016 года. Против данной инициативы выступили представители Национально-радикального лагеря (ONR). Они предлагают уделить больше внимания проблемам нуждающихся поляков и тех, кто хочет репатриироваться в Польшу.

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