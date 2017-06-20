Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Сергей Гуркин, автор интервью с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, 20 июня был уволен из газеты «Деловой Петербург» по инициативе работодателя с формулировкой «по соглашению сторон». Соглашение будет оформлено 21 июня.

Agência Brasil Fotografias Светлана Алексиевич

В последние два года по договоренности с руководством «Делового Петербурга» Сергей сотрудничал с информагентством REGNUM в свободное от основной работы время. Факт сотрудничества не скрывался. На следующий день после публикации интервью Нобелевского лауреата С. Алексиевич в ИА REGNUM, 20 июня, руководство «ДП» потребовало от журналиста договориться с редакцией ИА REGNUM о снятии текста. Журналист отказался. Руководство «Делового Петербурга» выступило с инициативой увольнения «по соглашению сторон» без выплаты компенсации и получило согласие.

Светлана Алексиевич распространяет в белорусских СМИ недостоверную информацию, утверждая, что ей было сказано, что текст будет опубликован в «Деловом Петербурге». Вопрос об издании в ходе разговора не обсуждался.

Журналист принял решение о публикации интервью в соответствии со своим пониманием духа и буквы закона о СМИ и принципов журналистики. Речь идет о суждениях об общественно-политических вопросах влиятельного в определенных кругах человека, который сформулировал эти суждения добровольно, под запись, будучи осведомленным о будущей публикации, и, более того, поставленного в начале разговора журналистом в известность о предлагаемом формате интервью-спора и недвусмысленно согласившегося на этот формат.