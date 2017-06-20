Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Петербургское ОАО «Метрострой» возглавил Николай Александров, сын бывшего руководителя Вадима Александрова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня сообщили в компании, занимающейся строительством тоннелей и станций метрополитена, а также других крупных инфраструктурных объектов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работник петербургского метрополитена

Накануне акционеры ОАО провели голосование, результаты которого стали известны сегодня. Николай Александров избран на пять лет. На пост гендиректора его выдвинул собственный отец, который решил удалиться от дел. Других претендентов на пост не нашлось. До сего момента Николай Александров занимал в «Метрострое» пост заместителя директора.

«Это согласовано с руководством города», — подчеркнул Вадим Александров.

Заметим, выдвинуть кандидатуру мог любой акционер «Метростроя» с долей не менее 2%.

Напомним, что именно «Метрострой» исполнял функцию генерального подрядчика на заключительном этапе строительства стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга, с августа 2016 года. Однако главным объектом для компании было и остается возведение новых тоннелей и станций Петербургского метрополитена.

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Вадим Александров в январе 1991 года стал начальником управления строительства «Ленметрострой». С 1993 года и по настоящее время многократно избирался генеральным директором ОАО «Метрострой». При его участии с 1963 года по настоящее время введены в эксплуатацию 23 станции петербургского метро.

Его сын Николай Александров занял должность замдиректора «Метростроя» по экономике и финансам в 2006 году. Владеет 24,15% акций этой компании. Также является руководителем обособленного подразделения ОАО «Метрострой» «Управление по эксплуатации Комплекса защитных сооружений» Санкт-Петербурга от наводнений. Как и отец, носит звание «Почетный строитель России».