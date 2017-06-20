Вильнюс, 20 июня, 2017, 17:27 — ИА Регнум. НАТО будет внимательно наблюдать за военными учениями России у границ стран Прибалтики, в том числе за совместными учениями с Белоруссией и Китаем. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 20 июня, находящийся с визитом в Литве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Nicolas Raymond НАТО

Глава НАТО призвал гарантировать прозрачность во время морских военных учений России и Китая в Балтийском море, которые запланированы на конец июня, и во время учений России и Белоруссии «Запад», которые пройдут осенью.

Китайские СМИ 19 июня сообщили, что три военных корабля этой страны вскоре присоединятся к российским судам и примут участие в учениях возле Санкт-Петербурга и Калининграда. Планируется также задействовать китайские вертолеты. Столтенберг сообщил журналистам в Йонавском районе, что альянс внимательно следит за военной деятельностью возле территориальных вод НАТО: «Конечно, мы следим за всеми учениями и за пребыванием в Балтийском море военных сил множества стран, в том числе Китая. Страны имеют право обучать свои силы, но нам важно, чтобы это делалось при соблюдении международных обязательств и правил».

Россия и Китая совместные учения Joint Sea проводят посменно с 2012 года, но некоторые наблюдатели обратили внимание на то, что в Балтийском море они произойдут прямо перед визитом президента США Дональда Трампа в Польшу.

Сегодня пресс-служба НАТО также сообщила, что в восточном крыле завершено формирование многонациональных батальонов, которые было решено создать, чтобы «сдерживать Россию».

Решение отправить в страны Прибалтики и Польшу четыре батальона передовых сил НАТО было принято в 2016 году в июле на саммите в Варшаве. «Сегодня НАТО выполнил обещание, данное год назад на саммите в Варшаве, — дислоцировать четыре многонациональных батальона в Эстонии, Литве, Польше и Латвии, чтобы защитить наш альянс, сдерживать агрессию и сохранить мир», — цитировали Столтенберга пресс-атташе организации. «Сейчас это формирование завершено», — подчеркнул он.

19 июня глава НАТО посетил Латвию, где состоялась церемония принятия военного контингента Канады, который будет руководить батальоном в Латвии. Сегодня, 20 июня, Столтенберг прибыл в Литву.

Дислоцированной в Рукле боевой группой батальона руководит Германия. По словам генсека НАТО, всего в четырех странах дислоцировано более 4 тыс. военных. В Латвии служат канадские, албанские, испанские, итальянские, польские и словенские военные. В Литве батальон сформирован из немецких, бельгийских, нидерландских, норвежских и люксембургских военных. В Эстонию прибыли военные из Великобритании, Дании и Франции, а в Польше службу проходят военные из США, Великобритании и Румынии.

Сегодня в Йонавском районе, в Рукле, проходит день гостей международных военных учений «Железный волк». За учениями наблюдают генсек НАТО Столтенберг и президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Это учения полностью показывают, что закончено формирование передового батальона НАТО, он полностью примет участие в этих учениях. Именно генеральный секретарь — тот архитектор, благодаря которому у нас и есть батальоны НАТО, здесь очень многое зависит от его личного вклада, это касается быстрой реализации реформ и решений НАТО. Так что мы считаем этого человека своим другом, другом Литвы», — сказала Грибаускайте в интервью радиостанции LRT.

В мероприятии также принимают участие министр обороны Раймундас Кароблис, командующий армией Литвы генерал Йонас Витаутас Жукас. Гости наблюдают, как военные проводят операцию по преодолению водного препятствия. В ходе этой операции боевая группа с тяжелой военной техникой перебралась через реку по временному понтонному мосту, сооруженному специалистами по военной инженерии, и отправятся дальше выполнять задания.

В международных учениях «Железный волк 2017», которые проходят в Литве 12−23 июня, задействовано более 5,3 тыс. военных из 10 стран НАТО. На полигонах армии Литвы и других территориях военные страны и союзников тренируются выполнять операции оборонительного и атакующего характера. Во время учений также оценивается готовность боевой группы батальона НАТО вместе с партнерами выполнять различные задачи. «Железный волк 2017» — часть учений «Удар меча», которые проходят в странах Прибалтики и Польше. В 2017 году основное внимание уделяется тренировкам батальонов НАТО и улучшению согласованности их действий с союзниками по НАТО.