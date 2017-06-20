Брюссель, 20 июня, 2017, 20:23 — ИА Регнум. «Действительно, для Европы вопрос энергетической безопасности все еще является очень острым. Они, конечно, хотели бы как-то повлиять на то, чтобы ничто не мешало их взаимодействую с Россией в этой сфере, но таких сил у них сейчас нет. Мы понимаем, что подавляющее большинство европейских политиков сейчас не самостоятельны. Это очень хорошо было видно в ходе контактов европейцев с новым американским президентом. Поэтому, конечно, какие-то заявления, даже довольно громкие они могут сделать, но реально повлиять на американскую линию в этом отношении они не способны», — подчеркнул эксперт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кукла

Ранее МИД Германии и канцлер Австрии выпустили совместное заявление по поводу того, что Сенат США одобрил введение новых ограничений в отношении российского ТЭК. Европейские политики считают, что в результате таких мер пострадают и европейские нефтегазовые компании, занимающиеся проектами по энергообеспечению ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала такую позицию. Позднее и канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Евросоюз против того, чтобы США давили на европейские компании. По словам Керн, Европа сама должна решать, как ей заниматься своим энергообеспечением.

Комментируя возможное введение санкций США против ТЭК России, Дмитрий Егорченков отметил, что разговор о том, чтобы продолжать информационное давление на РФ американские политики не прекращали никогда. Эти идеи возникали даже в самые благоприятные периоды отношений между Москвой и Вашингтоном. Причем поводы для этого были не нужны. Хотя Белый дом пользовался всеми возможностями. Это могла быть как история с Украиной и воссоединением Крыма с Россией, сирийский вопрос, вопросы внутренней организационной деятельности в РФ или даже вопросы сексуальных меньшинств.

«В общем, любые возможные поводы использовались для введения секторальных санкций по тем или иным направлениям. Среди них, совершенно очевидно, серьезное место всегда занимали санкции именно в сфере энергетики. Американцы понимают, что это довольно болезненная сфера для России. Это одна из ключевых сфер все еще, за счет которой российская экономика получает прибавочный продукт. Поэтому довольно активно они именно в этой сфере информационно давят на Россию», — объяснил директор ИСИП.

Однако пока такая политика Вашингтона если и сказывалась на российских политиках, то не так критично, как на то рассчитывала даже предыдущая администрация Белого дома. Несмотря на то, что американские политики делали заявления о том, что российская экономика «разорвана в клочья», фактически это было не так.

«Более того, часть введенных санкций заставила Россию переориентироваться в хорошем смысле слова на поиск внутренних ресурсов, на поиск своих технологий, а не просто заимствования западного опыта, подключения на субподряды компаний. В том числе это касается и разведки, и добычи, и технологических цепочек», — сказал аналитик.