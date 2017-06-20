Москва, 20 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Компания ТВЭЛ, входящая в госкорпорацию «Росатом», получила от США все необходимые документы для тестовой эксплуатации на американских атомных станциях российского ядерного топлива типа «ТВС-Квадрат», сообщил журналистам старший вице-президент компании ТВЭЛ Олег Григорьев на форуме «Атомэкспо-2017».

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По словам Олега Григорьева, компания смогла согласовать все необходимые данные на реакторную установку и базовое топливо для неё. Теперь начнётся работа по адаптации российской конструкции под американский тип ядерных реакторов.

По информации российской компании, тестовые поставки российского ядерного топлива на американские АЭС начнутся в 2019 году.

Ядерное топливо типа «ТВС-Квадрат» разработано для реакторов типа PWR (pressurised water reactor). Такие реакторы охлаждаются водой, поступающей под давлением, и применяются на многих зарубежных АЭС.

По официальным данным МАГАТЭ, во всем мире эксплуатируется 291 ядерный реактор типа PWR при общем количестве ядерных реакторов различных типов в 450 единиц.

По данным госкорпорации «Росатом», потенциал рынка для топлива «ТВС-Квадрат» превышает 100 ядерных реакторов типа PWR в США и Европе.