Рига, 20 июня, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Вылов рыбы и добыча других морепродуктов в Латвии за первые три месяца 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года сократились на 8,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает портал Mixnews.lv.

(сс) delo Улов

Так, в первом квартале 2017 года выловлено 30 500 тонн рыбы, в том числе в Балтийском море и Рижском морском заливе — 22 300 тонн, что составляет 73,1% общего объема вылова и на 300 тонн (1,4%) больше, чем в первом квартале 2016 года.

Во внутренних водах в первом квартале этого года было выловлено 100 тонн рыбы, в первом квартале прошлого года — 200 тонн. В 2016 году общий объем вылова рыбы и добычи других морепродуктов в Латвии составил 114 200 тонн, в том числе в Балтийском море и Рижском морском заливе — 60 400 тонн.

Отметим, сокращение запасов трески в Балтийском море объясняется тем, что в последние годы ярко выражена тенденция уменьшения трески в размерах, к тому же рыба мигрирует из традиционных мест обитания, так как салака и килька, которыми главным образом питается треска, больше не обитают в тех морских районах, где водится треска.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году на совещании министров сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС в Люксембурге, было достигнуто соглашение снизить возможности вылова трески в восточной части Балтийского моря в 2017 году на 25% — до 2636 тонн, а в западной — на 55% до 202 тонн.