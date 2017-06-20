Нижний Новгород, 20 июня, 2017, 16:17 — ИА Регнум. У президиума генерального совета «Единой России» было две недели на то, чтобы рассмотреть решение нижегородских коллег по выдвижению Елизаветы Солонченко на пост главы Нижнего Новгорода и либо согласиться с этим предложением, либо нет. Однако никакого ответа от старших товарищей нижегородские единороссы так и не получили.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

Как сообщает КоммерсантЪ, ряд депутатов городской думы заявляют о своей решительности и готовности провести выборы главы города без учета мнения генерального совета партии.

По данным издания, затягивая вопрос с утверждением кандидатуры Солонченко, партийная верхушка дает понять, что выборы главы города-миллионника надо отложить и вновь вернуться к теме изменения системы городского управления с двуглавой на одноглавую. И дело вовсе не в кандидатуре Солонченко. Вопрос стоит гораздо шире. Пока дума Нижнего Новгорода выбирает главу города из своего состава, это выбор очень сильно ограничен. Он прекращается в «междусобойчик четырех десятков депутатов в узком кругу».

Андрей Репин @ ИА REGNUM Елизавета Солонченко

В случае, если в Нижнем Новгороде будут выбирать единого мэра, на конкурсную комиссию могут подать заявки многие профессиональные люди с опытом.

Источники издания в региональном отдалении партии ждут, что единороссам будет дана рекомендация отложить выборы главы МСУ и вернуться к диалогу об одноглавой модели самоуправления. Для ее внедрения необходимо внести поправки в региональное законодательство. При этом группа так называемого «городского лобби», неофициальным лидером которой является бывший глава города, а ныне зампред регионального парламента Олег Сорокин, не хочет отказываться от двуглавой модели. В ее рамках городские депутаты полностью контролируют процессы выбора главы МСУ из своего состава и последующего назначения наемного сити-менеджера, заключающего трудовой контракт с гордумой.

В самом «городском лобби» утверждают, что вопрос о выборах главы Нижнего Новгорода внесен в повестку заседания 21 июня и депутатское большинство настроено в этот день избрать главу вне зависимости от одобрения Москвы: «В Конституции РФ или уставе Нижнего Новгорода нет ни слова о том, что главу города должен утверждать президиум генсовета «Единой России» или администрация президента. Губернатор кандидатуру Елизаветы Солонченко публично поддержал, городская конференция ее выдвинула, все процедуры были соблюдены. Дума будет выбирать вне зависимости от согласований».

Один из сторонников Сорокина из числа депутатов областного Заксобрания также отметил, что никто из руководства «Единой России» или администрации президента «ничего не сказал и ни одной встречи с местными депутатами не было». Говоря о том, возможно ли, что выборы будут отложены по просьбе вышестоящих чиновников, собеседник ответил, что «надо понимать масштаб человека, от которого поступит такая просьба».

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость в выборе нового главы Нижнего Новгорода возникла после того, как предыдущий глава города Иван Карнилин подал в отставку. По официальной версии, отставка Карнилина была связана с достижением им пенсионного возраста.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Иван Карнилин

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Городская дума 24 мая 2017 года удовлетворила заявление Карнилина об отставке. Его заместитель Елизавета Солонченко на этом же заседании была утверждена на пост и.о. главы города.

Местное отделение партии «Единая Россия» 5 июня в спешном порядке провело конференцию, на который были представлены две кандидатуры на пост главы города: и.о. главы города Елизавета Солонченко и генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников. По итогам голосования Солонченко получила 463 голоса. Котельников набрал всего 30 голосов.

Изначально планировалось официально избрать нового главу города на внеочередном заседании гордумы 7 июня, но единороссы решили «утрясти» вопрос назначения Солонченко с Москвой и процедура затянулась.

Осенью 2015 года у Солонченко уже была возможность занять пост главы города и председателя городской думы. Тогда, после избрания депутатов гордумы нового созыва, кандидатура Солонченко была одной из тех, кому предлагали занять пост главы города. Однако, в октябре 2015 года при голосовании она предпочла взяла самоотвод.