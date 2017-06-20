Нью-Йорк, США, 20 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Российский боец Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы, чтобы Дональд Трамп посетил его бой против американца Мэтта Митриона.

Stadium.ru Федор Емельяненко

«Я был бы рад, если бы он пришел на наш бой и поддержал нас с Мэттом», — сказал Емельяненко в эфире передачи MMA Hour.

Напомним, 24 июня в Нью-Йорке состоится бой в рамках организации Bellator между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американским спортсменом Мэттом Митрионом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Емельяненко и Митрионом должен был состояться еще 19 февраля в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Однако, незадолго до поединка у 38-летнего американского спортсмена были обнаружены камни в почках, из-за чего бой был отменен.

В своей профессиональной карьере Емельяненко провёл 41 поединок, где одержал 36 побед и потерпел четыре поражения. Один бой был признан несостоявшимся.