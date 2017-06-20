Федор Емельяненко пригласил Трампа посетить его бой
Нью-Йорк, США, 20 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Российский боец Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы, чтобы Дональд Трамп посетил его бой против американца Мэтта Митриона.
«Я был бы рад, если бы он пришел на наш бой и поддержал нас с Мэттом», — сказал Емельяненко в эфире передачи MMA Hour.
Напомним, 24 июня в Нью-Йорке состоится бой в рамках организации Bellator между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американским спортсменом Мэттом Митрионом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Емельяненко и Митрионом должен был состояться еще 19 февраля в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Однако, незадолго до поединка у 38-летнего американского спортсмена были обнаружены камни в почках, из-за чего бой был отменен.
В своей профессиональной карьере Емельяненко провёл 41 поединок, где одержал 36 побед и потерпел четыре поражения. Один бой был признан несостоявшимся.