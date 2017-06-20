Ростов-на-Дону, 20 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Экспонаты, которые археологи нашли при реконструкции улицы Станиславского в Ростове-на-Дону, сможет увидеть каждый желающий. Поступила инициатива представить предметы древнего мира под открытым небом в местах отдыха горожан. Например, на набережной реки Дон. Об этом проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве 20 июня.

ИА REGNUM Древнее захоронение

Часть найденных на территории «города мёртвых» вещей будут выставлены в краеведческом музее. Другая часть, которая станет всеобщим достоянием, привлечёт в донскую столицу туристов. В этом уверены археологи.

Ещё по теме: А может динозавр? Ростовчане предлагают установить в «городе мёртвых» щиты

Напомним, в ходе археологической экспедиции учёные нашли более 100 древних захоронений. Останки принадлежат меотам, населявшим берега Дона в I—II веках нашей эры.

Ранее по теме: Ростов-на-Дону: Учёные завершат работу в «городе мёртвых» через неделю

Город на костях: В центре Ростова-на-Дону обнаружено кладбище меотов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории некрополя ростовчане предложили установить информационные щиты. По их мнению, они могли бы привлечь в донскую столицу туристов.

«Было бы здорово разместить здесь информационные щиты с фотографиями и точными данными о находках. Это развеет домыслы и создаст еще одну туристическую метку в городе. Идея сама напрашивается, глядя на такой интерес жителей к истории родного края», — считает автор инициативы.