Симферополь, 20 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Если учитывать, что в 2016 году в план освоения федерально-целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» вносились коррективы, то общая ситуация будет схожа с рядом других российских регионов. Так прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов тему освоения Крымом ФЦП, поднятой в СМИ, по результатам проверки Счётной палаты.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна 3 Москва Счетная палата РФ

«Мы не скрываем, проблемы есть. Тем не менее считаю необходимым учитывать, что в середине 2016 года в план освоения были внесены изменения, по итогам которых Крым освоил 20,5 млрд рублей, что составило 98,6% от общей суммы. Если считать первоначальный максимально возможный план, то освоено 63%», — написал глава Республики Крым на своей странице в Facebook.

По его мнению, данные цифры не являются ни для кого секретом, и позиция крымских властей всегда была максимально открытой.

«Все наши недоработки не единожды озвучивались, в том числе в прямом эфире. Безусловно, существует перечень проблем, в том числе и по освоению средств, и по дисциплине подрядчиков. Однако, сравнивая наши итоги освоения ФЦП с другими регионами страны, никакой удивительной картины мы не увидим, и окажется, что Крым ничем не отличается от многих других, невзирая на свой молодой возраст как субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Он также отметил, что его, как и остальных, удивила информация о размере зарплат дирекции по управлению ФЦП, намекнув, что вопросы по этому поводу следует задавать другим инстанциям.

«Меня эти данные удивили, как и остальных. Дирекция выполняет контролирующие функции и находится в подчинении Минэкономики РФ, поэтому пояснений по ситуации дать не могу. При всём этом считаю, что итоги Счётной палаты должны публиковаться, а наша задача как властей республики корректировать свои действия, основываясь на предоставленных результатах. Глобальных финансовых нарушений не имеем, а с точки зрения освоения средств подрядчиками и выполнения работ проблемы, к сожалению, есть и до сих пор не решены. Свои недоработки ни от кого не скрываем, обсуждаем и ищем пути выхода из данного положения», — подчеркнул Аксёнов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным издания «КоммерсантЪ», Счётная палата РФ нашла серьёзные нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности проверка аудиторов зафиксировала низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%.

Одной из главных причин отставания специалисты назвали «отсутствие эффективной системы управления» со стороны дирекции ФЦП. Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.

«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс. руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб.», — отмечается в письме председателя Счётной палаты Татьяны Голиковой в адрес вице-премьера Дмитрия Козака.

Также по данным, приведённым в письме Татьяны Голиковой, из предусмотренных планом возведения 448 объектов ФЦП, начатых в прошлом году, отставание зафиксировано по 180 объектам (40,2%) из-за низкого уровня подготовки исходных данных по реконструируемым и вновь строящимся объектам, слабой готовности ресурсоснабжающих организаций к выдаче технических условий, длительности выполнения проектно-изыскательских работ, а также позднего заключения соглашений о предоставлении субсидий из госбюджета.

По информации газеты, Дмитрий Козак поручил министру экономического развития Максиму Орешкину, министру финансов Антону Силуанову, главе Крыма Сергею Аксёнову и врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову принять «исчерпывающие меры к повышению эффективности работы», устранить нарушения и «исправить упущения» — уже до 1 июля.

В свою очередь, по словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, который инспектировал в конце мая ряд объектов ФЦП полуострова, проблемы строительства объектов программы носят рабочий характер и не представляют серьёзных угроз.

«Все объекты, которые мы сегодня посетили, находятся на разной стадии готовности, в нескольких из них замечено немало текущих проблем. Например, при строительстве дамбы Сакского озера проектные решения были приняты некорректно и требуют дополнительных взысканий. Однако это всё проблемы рабочего характера», — процитировала слова Назарова пресс-служба Мининформа РК.