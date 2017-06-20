«Рубль попал в зону турбулентности»
Москва, 20 июня, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Турбулентность в рублевых парах растет час от часа. Рубль резко слабеет и к доллару США, и к евро ‑ и на фоне возобновления распродажи на сырьевой площадке, и ввиду усиления геополитического риска, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
По ее мнению, «там, где отступил страх перед вероятными запретами США на покупку российских ОФЗ, в дело вступили нефтяные «медведи».
В результате к середине торгового дня доллар стоит 59,15 рубля (+1,2%). Евро оценивается в 65,97 рубля (+1,2%).
«В этот раз фактор налогового периода останется за рамками биржевых драйверов для рубля — спрос на отечественную валюту для уплаты налогов и сборов не сможет противостоять потоку внешнего негатива для рубля», — пояснила Бодрова.
«Доллар четко движется в область сопротивления 59,50 рубля, верхней границы краткосрочного диапазона. Следующая цель стоит на 60,55, но для ее реализации нужно эффектное закрепление над 59,50», — считает эксперт.
Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на 21 июня составляют 58,57 рубля за американский доллар и 65,32 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 62 и 46 копеек соответственно.
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