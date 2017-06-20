Москва, 20 июня, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Турбулентность в рублевых парах растет час от часа. Рубль резко слабеет и к доллару США, и к евро ‑ и на фоне возобновления распродажи на сырьевой площадке, и ввиду усиления геополитического риска, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

По ее мнению, «там, где отступил страх перед вероятными запретами США на покупку российских ОФЗ, в дело вступили нефтяные «медведи».

В результате к середине торгового дня доллар стоит 59,15 рубля (+1,2%). Евро оценивается в 65,97 рубля (+1,2%).

«В этот раз фактор налогового периода останется за рамками биржевых драйверов для рубля — спрос на отечественную валюту для уплаты налогов и сборов не сможет противостоять потоку внешнего негатива для рубля», — пояснила Бодрова.

«Доллар четко движется в область сопротивления 59,50 рубля, верхней границы краткосрочного диапазона. Следующая цель стоит на 60,55, но для ее реализации нужно эффектное закрепление над 59,50», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на 21 июня составляют 58,57 рубля за американский доллар и 65,32 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 62 и 46 копеек соответственно.

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