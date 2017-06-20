Буэнос-Айрес, 20 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Сайт аргентинской армии 19 июня был взломан компьютерными злоумышленниками, разместившими на главной странице фотографию и послание от террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает канал HispanTV.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Хакер. Взлом

В течение почти 20 минут на главной странице веб-сайта армии Аргентины была установлена фотография вооруженных членов известной террористической группировки, а также ее послание с угрозами о том, что «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже в Аргентине, и очень скоро вы узнаете о нас».

«Страница была взломана. Ничего нельзя сказать, пока технические специалисты не разберутся, что случилось», — заявила британскому агентству Reuters пресс-секретарь аргентинской армии Долорес Сан-Мартин, которая также сообщила, что по инциденту уже открыто расследование.

Напомним, данная террористическая организация и ранее угрожала некоторым странам Латинской Америки, включая Бразилию.

Ранее в 2017 году в докладе частного разведывательного центра Soufan Group было указано, что более 150 мексиканцев зачислены в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Латинская Америка является площадкой для набора и подготовки кадров с задействованием маршрутов наркотерроризма. Уже в течение нескольких лет террористическая группа делает ссылки на Мексику в своих видео.

Кроме того, международные средства массовой информации демонстрировали неофициальные данные о том, что из Бразилии и Аргентины идет поток добровольцев в ряды террористической группировки.

В докладе говорится об аресте восьми человек, присягнувших этой группе, которые пытались организовать «террористические действия» в 2016 году во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в качестве подтверждения расширения своего влияния в регионе.

Кроме того, власти и спецслужбы России обращались к странам Латинской Америке и Карибского бассейна с предупреждением о том, что в будущем они могут стать транзитными зонами для членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).