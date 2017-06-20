Брюссель, 20 июня, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Совет Евросоюза внес изменения в регламент от 1995 года, который устанавливает единообразный формат виз. Данное решение было принято с целью повысить защиту документа от подделок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 июня на сайте Совета ЕС.

Шенгенская виза

«Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», — говорится в сообщении.

Документ о вступлении в силу новых правил, скорее всего, будет подписан в июле Советом ЕС и Европарламентом.

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