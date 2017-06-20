Шанхай, Китай, 20 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Как пишет издание, если компания заключит подобный договор, то это откроет ей доступ к самому большому автомобильному рынку в мире. Сообщается, что соглашение с Шанхаем позволит Tesla построить объекты в зоне развития Линганг, планируется, что оно будет подписано уже на этой неделе.

smnt Red Tesla Model 3

Однако, источники Bloomberg уточняют, что детали сделки пока обговариваются сторонами и дата объявления о заключении соглашения может сдвинуться. Согласно условиям контракта, Tesla должна будет создать совместное предприятие с какой-то из местных компаний. На данный момент нет информации о том, какая именно организация станет партнером Tesla.

Издание сообщает, что представители Tesla в штаб-квартире компании в городе Пало-Альто штата Калифорния отказались прокомментировать данную информацию. В свою очередь представитель администрации Линганг не отвечает на звонки.

Напомним, Китай определил направление развития отрасли новых энергоносителей как стратегическое, власти нацелились на то, чтобы в следующем десятилетии увеличить ежегодные продажи гибридных и полностью электрических автомобилей в 10 раз.

Программы государственной поддержки уже помогли Китаю в 2015 году обогнать США и стать крупнейшим в мире рынком «зеленых автомобилей». В 2016 году в стране было продано свыше 400 тыс. таких машин, общее количество зарегистрированных в Китае экологичных транспортных средств превысило 1 млн. ед.