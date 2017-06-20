Москва, 20 июня, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Одной из основных причин возникновения дебиторской задолженности, по информации ФСИН России, является невыполнение подрядными организациями обязательств по заключенным территориальными органами ФСИН России контрактам на строительство объектов. Однако, по мнению Счетной палаты, основная причина — в неэффективном управлении государственным заказчиком при реализации ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007−2016 годы)».

Автомобиль ФСИН России

Кредиторская задолженность по сравнению с 2015 г. возросла на 41,8%, составив на 1 января 2017 г. 4,5 млрд рублей.

Годовая бюджетная отчетность ФСИН России за 2016 г. недостоверна, — отметили в контрольном органе.

ФСИН России не выполнены мероприятия ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007−2016 годы)». Так, не завершено строительство двух следственных изоляторов по «европейским нормативам» общей стоимостью 15,1 млрд рублей (на 4000 мест в г. Санкт-Петербург и на 1000 мест в г. Белореченск Краснодарского края).

Кроме того, не востребованы 127 единиц проектной документации, разработанной в рамках ФЦП, на общую сумму 0,9 млрд рублей.

Доходы, полученные федеральными казенными учреждениями ФСИН России от деятельности, связанной с привлечением осужденных к оплачиваемому труду, в объеме 145,1 млн рублей, в нарушение Бюджетного кодекса поступали в коммерческие банки, а не на лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые указанным учреждениям в территориальных органах Федерального казначейства.

В ходе проверки был установлен ряд нарушений законодательства о контрактной системе.

ФСИН России несвоевременно (на 217 дней) утвержден план информатизации. До утверждения плана информатизации заключены контракты в части мероприятий по информатизации на общую сумму 808,6 млн рублей. Кроме того, предусмотренные планом информатизации расходы за 2016 г. превышены на 700,2 млн рублей или на 55,3%.

В нарушение Бюджетного кодекса в 2016 г. ФКУ НИИ ФСИН России не велся реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов (договоров). Выявлены и другие серьезные нарушения.

Счетная палата РФ направит представления во ФСИН России и ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», а также письмо в Генпрокуратуру РФ. Заключение будет направлено в палаты федерального Собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2017 года замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.

Читайте также: Экс-глава ФСИН Реймер получил 8 лет колонии