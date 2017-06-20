Белград, 20 июня, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Штрафы будут введены в Сербии как для юридических, так и для физических лиц за неиспользование кириллицы, пишет 20 июня газета «Известия».

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Отмечается, что сербское Министерство культуры и информации подготовило поправки в законодательство, согласно которым в стране будут накладываться штрафы в размере €40−8 000 за неиспользование кириллицы, причем не только при составлении государственных документов, но и в СМИ, в документах общественных и коммерческих организаций.

Напомним, кириллица — единственный официально признанный в Сербии алфавит. Однако в сербском языке применяется также и латиница.

Инициатива по введению штрафа вызвана тем, что латиница в последние годы стала распространяться все больше — в том числе и в СМИ. В ответ на это сербское министерство культуры организовало рабочую группу, которая разработала законодательные поправки к языковым нормам.

Комментируя нововведение, в сербском министерстве отметили, что кириллицу нужно защищать на законодательном уровне.

«Новые поправки улучшат регулирование применения кириллицы в стране, так как язык и письменность — неотъемлемая часть культурного наследияи самобытности каждой нации, — отметили в министерстве. — Кириллицу должны использовать все госорганы, образовательные учреждения и СМИ. Поправки затрагивают и коммерческую сферу».

В министерстве разъяснили, что кириллица должна быть использована как в названиях компаний, так и в сведениях об их деятельности, о продукции. Уровень штрафов составит для физических лиц от €40−800, а для юридических — €4−8 тысяч.

Академик Белградского университета Велько Брборич пояснил, что сербские власти хотят продвинуть и популяризовать кириллицу, для чего и вводится закон.

«Необходимо препятствовать дальнейшему притеснению нашей основной системы письменности, — сказал он. — Ведь забота о родном языке и письме — одна из основных задач государства и общества».

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