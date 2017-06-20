Симферополь, 20 июня, 2017, 13:26 — ИА Регнум. После проверок все детские оздоровительные учреждения в Крыму готовы принимать детей, об этом сообщает сегодня, 20 июня, помощник начальника Главного управления МЧС по Республике Крым Владимир Иванов в интервью радиостанции «Спутник в Крыму».

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

По сообщению Иванова, несмотря на то, что государственный пожарный надзор не может проверять все объекты в Крыму, все детские оздоровительные учреждения уже проверены.

«Пути эвакуации соответствуют нормам и многие из них оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещений, все пляжи обследованы и приняты в эксплуатацию, — подчеркнул спасатель, — мы несем ответственность за то, что там находятся дети».

Также, по словам Иванова, на пляжах дежурят матросы-спасатели, а в настоящий момент сотрудники МЧС и ГИМС проводят с детьми профилактическую работу, а именно: обучают детей плаванию и поведению в различных опасных ситуациях на воде.

Помощник начальника ГУ МЧС по РК также отметил, что заботиться о безопасности детей обязаны руководители любого ранга.