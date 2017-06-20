Москва, 20 июня, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Обеспечение информационной безопасности Госдума обсудит на заседании 23 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам Совета Думы.

Kremlin.ru Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников

Обсуждение пройдет с участием главы ФСБ Александром Бортниковым.

«В закрытом режиме будет сообщение главы ФСБ Бортникова, и речь пойдет об обеспечении информационной безопасности», — сообщил Жуков.

Депутаты ожидают услышать ответ на вопрос о том, что «некоторые зарегистрированные как российские СМИ имеют закрытые договоры с государственными иностранными СМИ, в соответствии с которыми они обязаны публиковать подготовленные за границей материалы в том числе пропагандистского характера».

В Госдуме обсуждали вопрос о деятельности американских СМИ в РФ, комитет подготовил отчет о соответствии их деятельности российскому законодательству. Речь идет о таких СМИ, как «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN.

Действия нижней палаты парламента стали ответом на то, что 14 марта сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в Конгресс США законопроект, предоставляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.