Москва, 20 июня, 2017, 13:15 — ИА Регнум. «Пока на этот счет какой-либо информацией я не располагаю», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По словам Пескова, никаких разговоров о состоянии здоровья главы Кузбасса не было.

Напомним, газета «Коммерсантъ», ссылаясь на администрацию Кемеровской области, опубликовала данные, согласно которым Тулеев продлил начатый 22 мая отпуск. На фоне отсутствия главы региона на рабочем месте появились слухи о его болезни и возможной отставке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, политолог Анатолий Савостин заявил, что эпоха Тулеева подходит к концу. Вероятно, губернатор заранее готовил почву для своего ухода. По мнению политолога, для Кузбасса с уходом Тулеева наступят непростые времена.