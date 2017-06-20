Воронеж, 20 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Как сообщало ИА REGNUM, «Авиадартс-2017» проходит в Воронежской области, на полигоне «Погоново», с 14 по 27 июня. В состязаниях участвуют более 60 экипажей воздушно-космических сил (ВКС) на самолетах Миг-29СМТ, СУ-34, СУ-35 и вертолетах Ми-8 и Ми-24. В рамках отборочного тура будут названы лучшие из лучших пилотов, которые представят Россию на авиационном конкурсе на Международных армейских играх в Китае. По данным пресс-службы, за период проведения конкурса дивизион зенитных ракетных систем С-300 ПМ Западного военного округа (ЗВО) провел более 120 электронных пусков ракет. Личный состав дивизиона с техникой отработал задачи по захвату, ведению и уничтожению самолетов и вертолетов «противника», в роли которых выступают конкурсанты. Наибольшее количество баллов конкурсанты получат за боевое применение и технику пилотирования, которые пройдут 20 и 21 июня. Победители всероссийского этапа «Авиадартс-2017» будут представлять Россию на международных состязаниях, которые пройдут в августе в Китае.

Mil.ru «Авиадартс-2017»

Читайте также: «Авиадартс» возвращается в Воронеж

17 июня военные уже устраивали показательные выступления для воронежцев — в рамках шоу «Авиамикс»: участники продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, парашютные прыжки, бомбометание, воздушный бой. Не обошлось и без неприятных инцидентов: посетители шоу пожаловались в сети на повреждение автомобиля — как сообщалось, на выезде с полигона «Погоново» «снаряды взорвались подозрительно близко к дороге».

Те же воронежцы, которые не успели по каким-то причинам посетить «Авиамикс», имеют возможность увидеть мастерство военных летчиков 24 июня.