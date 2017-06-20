Улан-Батор, 20 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Договоренность была достигнута сегодня, 20 июня, в рамках рабочего визита российской делегации во главе с заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимиром Дрожжовым в Монголию.

joepyrek БМП-1 Вооружённых сил Монголии

В ходе переговоров государственный секретарь Министерства обороны Монголии, полковник Батбилэг выразил благодарность Российской Федерации за неоднократное оказание безвозмездной помощи в военно-техническом обновлении Вооруженных сил Монголии.

«От имени Министерства обороны Монголии выражаю благодарность за работу и роль Федеральной службы и вашего руководства в продлении соглашения об оказании безвозмездной помощи и поставке военной техники. Мы рады, что и на этот раз у нас появилась возможность создать правовую основу для обновления действия межправительственного соглашения двух стран и продолжения поставок помощи», — заявил представитель Минобороны Монголии, выразив желание продолжить сотрудничество и в сфере обновления средств противовоздушной обороны.

Напомним, министр обороны Монголии Бадмаанямбуу Бат-Эрдэнэ в апреле 2017 в рамках VI Московской конференции по международной безопасности встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе этой встречи Монголия попросила Минобороны РФ помочь стране с обновлением военного оснащения войск противовоздушной обороны.

Отметим, в 1993 году Монголия и Россия заключили межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Министерства обороны двух стран также заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое является правовой основой совместной деятельности и взаимодействия министерств обороны двух соседних стран. С 2000 года взаимоотношения расширялись, с 2005 года Россия по просьбе Монголии начала оказывать стране безвозмездную помощь в виде военной техники.