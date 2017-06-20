«Привлекательность рубля слабеет»
Москва, 20 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает антиралли на волне падения спроса на облигации Федерального займа (ОФЗ), заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.
«Повышение процентных ставок ФРС США и понижение ЦБ РФ основной процентной ставки на прошлой неделе сузили возможности получения более значительной прибыли игрокам в кэрри-трейд, которые начали активно покидать российский финансовый рынок», — пояснил эксперт.
По его мнению, «сновными причинами падения рубля является: выход спекулянтов из ОФЗ и соответственно покупка валюты на внутреннем валютном рынке, сужение спрэда между внутренними и внешними ставками в РФ и крупнейших мировых ЦБ».
«Также негативом является падение цен на сырую нефть ниже комфортного для бюджета РФ уровня в марке BRENT в 50 долларов за баррель», — добавил Костенко.
«Скорее всего, ослабление рубля продолжится. Ближайшими целями для него можно будет видеть уровни в паре доллар США/рубль 59.50, в паре евро/рубль 67.40», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, на 20 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 57,95 рубля за американскую валюту и 64,86 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 21 и 41 копейку соответственно.
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