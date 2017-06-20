Москва, 20 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает антиралли на волне падения спроса на облигации Федерального займа (ОФЗ), заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Банк России Рубль

«Повышение процентных ставок ФРС США и понижение ЦБ РФ основной процентной ставки на прошлой неделе сузили возможности получения более значительной прибыли игрокам в кэрри-трейд, которые начали активно покидать российский финансовый рынок», — пояснил эксперт.

По его мнению, «сновными причинами падения рубля является: выход спекулянтов из ОФЗ и соответственно покупка валюты на внутреннем валютном рынке, сужение спрэда между внутренними и внешними ставками в РФ и крупнейших мировых ЦБ».

«Также негативом является падение цен на сырую нефть ниже комфортного для бюджета РФ уровня в марке BRENT в 50 долларов за баррель», — добавил Костенко.

«Скорее всего, ослабление рубля продолжится. Ближайшими целями для него можно будет видеть уровни в паре доллар США/рубль 59.50, в паре евро/рубль 67.40», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 57,95 рубля за американскую валюту и 64,86 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 21 и 41 копейку соответственно.

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