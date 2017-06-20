Москва, 20 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Центральной темой Форума станут развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Флаг партии «Единая Россия»

Перед началом работы Форума председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин заявил, что НКО, накопив серьёзный опыт и знания, получают сегодня знаки доверия и становятся, по сути, партнером государства.

Он отметил, что в настоящее время меняются характер и содержание отношений в государстве и обществе и на примере НКО это особенно видно. Во многом, по его мнению, это связано с той работой, которая проводится НКО в социальной сфере.

«Ярославская область является одним из пилотных проектов, где реализуется проект по организации социально ориентированных НКО и социальной помощи гражданам. Я убежден, что эта работа должна продолжаться», — сказал Сергей Березкин, выразив благодарность «Единой России» за участие в этом Форуме.

В свою очередь заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко заявил, что по итогам мероприятия будут выработаны конкретные предложения, которые лягут в основу резолюции Форума. По его словам, резолюция будет направлена в адрес председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Мы ожидаем от форума конкретного продукта, которым и станет резолюция. С целым набором предложений о том, как в дальнейшем мы собираемся развивать НКО и как государство будет поддерживать это важнейшее направление в развитии гражданского общества», — сказал он.

Со своей стороны заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, модератор площадки «Продвижение социальных инициатив» Александр Грибов рассказал, что на Форуме собрались представители Правительства РФ, министерств и те, за кем стоит огромное количество людей.

«Это общественные организации из самых разных регионов. Ярославской области есть что показать, но самое главное, я думаю, — это возможность рассказать о проблемах. Можно сказать, что пробуксовывает передача общественно полезных услуг от органов власти к общественным организациям. У нас много НКО, готовых взять на себя обязательства, но при этом законодательство сегодня несовершенно, и я надеюсь, что мы найдем ответ на этот вопрос», — подчеркнул Александр Грибов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле 20 июня проходит XV Гражданский форум Ярославской области, в этом году — при участии «Единой России». Работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций Ярославской области, депутаты Государственной Думы, координаторы партийных проектов, а также представители министерства труда и социальной защиты, министерства образования, министерства здравоохранения и социального развития и другие.

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