Москва, 20 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2018 году. Данное предложение обнародовано на федеральном портале проектов нормативных актов.

Выходные дни календарь

В частности Минтруд РФ предлагает выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.

Кроме того, планируется перенос выходных дней с 28 апреля (суббота), с 9 июня (суббота) и 29 декабря (суббота) на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, помимо новогодних «каникул», граждан страны ждет отдых в феврале (с 23 по 25 число), в марте — с 8 по 11 марта, а майские праздники продлятся с 29 апреля по 2 мая.

В июне гражданам страны удастся отдохнуть три дня — с 10 по 12 июня, а в ноябре — с 3 по 5 ноября.