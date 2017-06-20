Киев, 20 июня, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Закон о новом статусе Донбасса предусматривает формальное признание территорий Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) «оккупированными», заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 20 июня «Еспрессо».

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По его словам, новый законопроект «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета на оккупированных районах Донбасса» на данный момент еще не готов, однако его концепция уже ясна.

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Согласно этой концепции, Киев официально признает территории ДНР и ЛНР «оккупированными РФ», а также создаст условия для «ведения боевых действий и военных операций» в Донбассе против России под руководительством Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и главнокомандующего ВСУ.

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Напомним, ранее глава СНБО Александр Турчинов заявил, что «антитеррористическая операция» («АТО») в Донбассе должна быть расширена до нового формата, который бы позволил Киеву применять ВСУ против «агрессии со стороны РФ».